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Простые способы, которые помогут избавится от кашля в домашних условиях

Кашель
15:44 Сегодня Телеграф
mannton.com.ua
Фото: politeka.net

Новости шоу бизнеса: Эти 5 домашних средств должны помочь избавиться от кашля без медикаментов.

Кашель бывает разным. Многие из людей привыкли заниматься самолечением. При первых признаках болезни можно просто написать в строке интернет-поиска простую фразу: как избавиться от кашля.

Ведь мало кто хочет идти к врачу, и тратить время и деньги. Ну и зачем, если все и так обойдется? Мы рекомендуем эти 5 домашних средств, они реально помогают в борьбе с кашлем. Однако осторожно, если болезнь долго не проходит, следует обязательно обратиться к семейному врачу.

Пить много жидкости, например горячего чая. А чай на травах - это вообще идеально подойдет;

Ингаляции также прекрасно помогают. Раньше люди дышали над кастрюлей горячей картошки, а сейчас есть в продаже специальные ингаляторы, которые лечат кашель. Заправляют ингалятор специальными кремами, которые успокаивают легкие. При кашле рекомендуется вдыхать эфирные масла ментола. Все что от вас требуется - так это глубоко дышать и все;

Мед убивает бактерии, хорошо лечит простуду и кашель. И взрослым и детям рекомендуется есть мед, когда они простужены или кашляют. Есть одна поправка, опытные пчеловоды не советуют бросать мед в горячий чай, поскольку его лечебные свойства таким образом могут ухудшаться;

Лук и чеснок содержат активные вещества, хорошо лечат кашель и простуду. Их рекомендуется есть каждый день просто так, для профилактики. А когда появляются первые симптомы болезни - тогда в двойных количествах;

Горячий куриный бульон или суп. Почему в больницу очень часто больному несут куриный бульон? Это не просто совпадение или традиция. Дело в том, что он содержит много важных веществ, которые обладают противовоспалительными и отхаркивающие действия, например цинк, железо. Еще один плюс от куриного бульона - немалая порция жидкости, которая поможет держать слизистую оболочку во влажном состоянии.

Эти 5 домашних средств должны помочь избавиться от кашля без медикаментов. Хотя иногда бывают ситуации, когда никакие советы не помогают и болезнь не проходит даже через неделю. Болезни имеют различные формы и причины, определить которые сможет только профессиональный врач. Вот почему рекомендуется в таких ситуациях обратиться в больницу и не заниматься самолечением. Надежда, что кашель вот-вот пройдет сам по себе может очень подвести, поскольку запущенную болезнь потом труднее лечить.

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