Этот фрукт замедляет старение, говорят ученые.
Американские ученые установили, что природное вещество физетин, содержащийся в хурме, положительно влияет на продолжительность жизни человека.
Американские ученые установили, что природное вещество физетин, содержащийся в хурме, положительно влияет на продолжительность жизни человека.
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