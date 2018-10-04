Врачи назвали правила, которые следует соблюдать, если мучит кашель

Выяснить причину кашля. Прежде всего следует установить причину кашля и начать этиотропную терапию. Кроме того, следует начать и лечение основного заболевания.

В таком случае могут применяться отхаркивающие и противокашлевые средства – при влажном кашле следует применять муколитики, а при сухом в ряде случаев рационально использовать противокашлевые.

Заметим, что очень часто кашель выступает в роли симптома вирусной или бактериальной инфекции, поэтому в комплексе можно воспользоваться противовирусными средствами или антибиотиками.

Своевременно начать лечение. Стоит помнить, что кашель сам по себе пройдет. Если же только появились некоторые симптомы кашля, не забывайте, что народные средства и ингаляции следует использовать рационально. В случае сухого кашля достаточно будет назначения короткого курса противокашлевых препаратов.

Использовать народные средства. Народное лечение кашля следует применять лишь как вспомогательное на фоне основной терапии. Ни в коем случае не пытайтесь вылечить тяжелые инфекционные заболевания с помощью народных средств, поскольку они эффективны только в комплексе с медикаментозным лечением.

Лучшие народные средства от кашля:

– имбирный чай;

– отвар из цветов гречихи;

– отвар из ромашки, чабреца, мать-и-мачехи;

– мед с лимоном.

Применять ингаляции. Паровые ингаляции – весьма эффективный метод лечения кашля, который способствует откашливанию мокроты. Чтобы эта процедура была качественной и эффективной, можно использовать специальные ингаляторы или же применять аромалампу. Если же у вас нет подобных устройств, то можно просто дышать паром, идущим от вареного картофеля.

Чтобы получить лучший эффект от ингаляций, можно добавить эфирные масла. В частности, выраженным муколитическим эффектом обладают масла кедра, эвкалипта, чайного дерева и шалфея.

Пить много жидкости. Питье теплой жидкости способствует разжижению мокроты и повышает скорость ее выведения. Рекомендуется пить чай с малиной, фруктовые и овощные соки, а также негазированную воду.