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Врачи назвали продукты, которые способствуют возникновению депрессии

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Продукты, которые вызываю депрессию
18:34 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эксперты рассказали, какие блюда человеку лучше не есть, ведь это может испортить не только физическое состояние, но и ухудшит психическое состояние

Гораздо больше подвержены риску развития депрессии те люди, чей рацион состоит из жирной и сладкой пищи, чем любители здорового питания. К такому выводу пришла международная группа ученых из Великобритании, Испании и Австралии.

Ученые проанализировали рацион почти 33 тысяч человек из пяти разных стран, чтобы установить связь между фастфудом и депрессией. Диету из вредной пищи исследователи называют "воспалительной".

При питании преимущественно жирной и сладкой пищей в организме может возникнуть системное воспаление, что влияет не только на кишечник, но и на весь организм. "Воспалительные" молекулы могут влиять на разделы мозга, отвечающие за настроение человека.

Исследователи утверждают, что несбалансированный режим питания может не просто усугубить депрессию или ускорить ее развитие, но и стать первопричиной заболевания. По мнению ученых, защититься от одной из самых распространенных психических болезней поможет средиземноморская диета: рыба, овощи, фрукты, орехи.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Депрессия, Жирная пища, Здоровье, Продукты, Сладкая пища.
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