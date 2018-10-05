Эксперты назвали 3 вещи, которые помогут избавиться от неуверенности и нерешимости

Неуверенные люди играют роли ведомых: за них все решают, ими помыкают, их мнение ни во что не ставят. Сами такие люди никак не решаются ни к девушке подойти, ни запустить свой бизнес-проект. Они безнадежны? Конечно же, нет. Они могут себе помочь.

Корень проблемы лежит, как ни странно, в детстве. Если человеку в детстве не привили личностный стержень, он становится безынициативным, неконфликтным и просто равнодушным человеком. Такими мужьями помыкают жены, такими женами помыкают мужья, а таких родителей дети не считают авторитетом. Неприятная картина? Но не безвыходная.

Большинство таких людей, так или иначе, понимают, что в их неуверенности виноваты родители. Хорошо то, что они осознают наличие у себя проблемы, пока многие об этом и не задумываются. Плохо то, что такие люди зачастую останавливаются только на критике, мол: я не виноват, что меня родители таким воспитали!

Прежде всего нужно проверить себя на три составляющие:

Самодостаточность

Наличие любимого дела, хобби

Опрятный внешний вид

Самодостаточность - это независимость от других. Способен ли взрослый здоровый человек месяц прожить один? Если да, то всё хорошо. Если нет, то над этим нужно работать. Человек с высокой самодостаточностью полагается на себя, а не на других, поэтому самоуверенности у него больше. В любовных отношениях отсутствие самодостаточности особенно вредно, потому что запускает схему “ребенок-родитель”, что убивает романтику и влечение.

Свои увлечения - некий показатель ценности человека для окружающих. Ничем не увлекающиеся люди привлекают к себе мало внимания, поэтому нужно найти то, что по душе. Музыка, фото, астрономия, художественная литература, скейт, сноуборд, лыжи, рисование и так далее. Наличие хобби развивает человека, делает его привлекательнее, а значит увереннее.

Внешность человека важна для его уверенности в себе. Речь не о биологической внешности, а о ухоженности и стиле. Иными словами, если неухоженный парень примет душ, побреется и обновит гардероб, он будет в приподнятом настроении и более уверен в себе.

Как только человек решит эти три вопроса, он обретет базовую уверенность в себе. С этой "базой" он уже сможет самостоятельно принимать решения и нравиться людям, поймет аспекты общения с людьми и начнет развивать конфликтоустойчивость. Все остальное зависит от степени неуверенности и от самого человека. Оставаться на достигнутом, плавая в обновленной, но привычной и спокойной рутине, или двигаться дальше, развиваться, улучшать себя - решает каждый для себя сам.