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Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ

Врачи объяснили, сколько раз в неделю стоит принимать душ

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Душ
20:25 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Немало людей считают, что принимать душ каждый день полезно, ведь это повышает гигиену тела, однако врачи опровергли такое мнение.

Как рассказал врач-дерматолог высшей категории, заведующий филиалом № 1 Коммунального некоммерческого предприятия "Консультативно-диагностический центр Шевченковского района города Киева", кандидат медицинских наук Андрей Перехрестенко в интервью "Фактам", душ стоит принимать каждых два-три дня.

По его словам, это обусловлено тем, что человеку противопоказана стерильность, так как с водой смываются с кожи полезные микроорганизмы.

"Мыться под душем рекомендуется два-три раза в неделю. Человеку противопоказана стерильность. Люди, которые часто моются, особенно используя мыло, да еще и антибактериальное, смывают с кожи защитные полезные микроорганизмы. Ведь кожа – это иммунный и барьерный для вредных микроорганизмов орган", – отметил врач. Специалист подчеркнул, что на чистую кожу, где нет здоровой флоры, мгновенно заселяются патогенные, более агрессивные микроорганизмы. В результате, они лишь вредят организму человека.

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Новости шоу бизнеса, Вред, Душ, Здоровье, Польза, Принимать душ.
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