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Как облегчить признаки менопаузы

Менопауза
10:11 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Менопауза (климакс) – неизбежный, но не такой страшный, как кажется, этап в жизни каждой женщины.

Поэтому важно вовремя заметить признаки ранней или преждевременной менопаузы и облегчить их. Согласно статистике, менопауза начинается у женщин в промежутке от 40 до 58 лет, а ранней считается менопауза в 40-45 лет, или даже в 35-ть, передает 1+1.

Роды в раннем возрасте значительно приближают менопаузу у женщин. Менопауза начинается примерно за 2 года до последней менструации и заканчивается через 3-4 года после нее. Часто он зависит от генетики, но приблизить климакс могут и индивидуальные особенности и привычки: курение, стрессы, пристрастие к жестким диетам и дефицит веса.

Основные признаки климакса: ощущение жара и покраснение кожи головы, лица, шеи, груди; ночная потливость; учащенное сердцебиение, перебои в ритме сердца; сухость и ранимость слизистой оболочки влагалища, потеря сексуального желания; приступы слабости, ознобы, одышка, сонливость, беспокойство, раздражительность и колебания настроения.

Что делать при климаксе? Врачи советуют использовать медикаментозное, психотерапевтическое и гормональное лечение, укрепляющие процедуры и психотерапию. Также рекомендуется лечебная физкультура, фитнес, массажи, расслабляющие ванны, прогулки. Важно в этот период контролировать вес тела и соблюдения здорового рациона питания.

Как отложить начало климакса? Диета, богатая бобовыми и жирной рыбой, может помочь "отсрочить" менопаузу у женщин. Важно отказаться от курения, специалисты рекомендуют заняться йогой, аэробикой, ходьбой или плаванием.

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Новости шоу бизнеса, Женское здоровье, Здоровье, Климакс, Менопауза, Признаки.
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