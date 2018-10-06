Медики выяснили, что шоколад имеет очень полезное свойство, которое поднимает иммунитет.

Ешьте шоколад для укрепления здоровья! Ученые из Германии установили, что главный ингредиент этого продукта, какао-бобы, являются оптимальным источником ценного витамина для человеческого организма. Изначально какао-бобы насыщены витамином D. При их высушивании на солнце он видоизменяется, превращаясь в другую форму данного нутриента - витамин D2. Больше всего этого полезного вещества содержат в себе какао-масло и темный шоколад.