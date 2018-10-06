Как влияют на грудь специальные кремы

Поэтому чтобы грудь была красивой, женщины часто прибегают к определенным секретам, в частности, покупают разнообразные средства для ухода за своим бюстом.

Со слов специалистов, большинство кремов и лосьонов для груди могут выровнять тон кожи, осветлить пигментные пятна и веснушки, увлажнить и подпитать кожу и поспособствовать очищению пор.

Но приподнять грудь, что потеряла форму, к сожалению, могут только специальные бюстгальтеры или врачи пластической хирургии. Поэтому не стоит верить продуктам, якобы подтягивающим и увеличивающим грудь. Также кремы не могут увеличить грудь, только улучшить циркуляцию крови и повысить тонус кожи.

Ощущение подтяжки, которое появится за счет вяжущих компонентов крема, окажется временным, поэтому стоит остерегаться непроверенных средств, а перед покупкой тщательно изучать отзывы.

Для укрепления кожи в зоне декольте специалисты рекомендуют:

- спать на спине, чтобы избежать давления и растяжения кожи груди;

- поддерживать тело в форме, чтобы избежать появления растяжек;

- следить за осанкой;

- внимательно подбирать подходящее белье.