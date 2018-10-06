Врачи рассказали, чем опасна подтяжка ягодиц

Операция по увеличению и подтяжке ягодиц стала популярной благодаря знаменитостям. Бразильская подтяжка ягодиц – косметическая процедура, во время которой подкожный жир из других частей тела вводится в ягодицы. Из-за осложнений после этой операции, в среднем по всему миру умирает один человек из 3 тысяч пациентов.

"Эта процедура показывает наиболее высокий уровень смертности среди всех процедур из-за риска введения жира в крупные вены ягодиц, откуда он может попасть в сердце или мозг", – объяснил пластический хирург и член Baaps Джерард Ламб.

У некоторых женщин после процедуры возникали определенные ухудшения здоровья и дискомфорт. Через некоторое время после процедуры на их ягодицах открывались раны с инфекцией, начинал вытекать жир, у кого-то остались шрамы на всю жизнь.

Также бывали и более серьезные осложнения, в частности, эмболия легких (острое закрытие просвета кровеносного сосуда с нарушением кровоснабжения ткани или органа), жировые некрозы (возникает при омертвения жировой ткани) и абсцессы

Женщины, которые прошли через такое хирургическое вмешательство за рубежом, в результате обращались за помощью к психотерапевтам. И количество девушек, которые обращаются за осложнений в результате "бразильской подтяжки", растет. Чаще всего это происходит из-за того, что женщины едут за границу для проведения операции, в частности, в ту же Турцию, где подобная операция значительно дешевле обойдется.