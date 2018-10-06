Врачи назвали самую полезную осеннюю зелень

Так, специалисты советуют каждый день употреблять шпинат, а все потому, что в нем есть йод, который является таким необходимым для нормального функционирования щитовидной железы. Кроме того, это растение содержит вещества, необходимые для бесперебойной работы кишечника и обменных процессов в организме. Способствует он и выведению токсинов, а также уменьшает усталость органов зрения во время напряженной работы.

Незаменимой в Вашем повседневном рационе станет и руккола. Это растение, в частности, укрепляет артерии и помогает улучшить состояние людям, которые страдают от ожирения или перепадов давления. Также она облегчает психологическое состояние, когда у вас наблюдается депрессия или появилась тревожность.

Еще одним полезным видом зелени, которую следует употреблять ежедневно, является сельдерей, ведь это просто бесценный набор витаминов. Благодаря таким качествам этого растения из организма выводятся канцероген и нормализуется баланс жидкости. К слову, потребляя вышеперечисленные продукты, кроме всего прочего, вы еще и избавитесь от лишних килограммов и сумеете сохранить отличную фигуру.