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Врачи назвали неправильные методы лечения простуды

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Простуда
12:19 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: С осенним периодом приходит пора простуд – у людей появляется насморк, кашель, кто-то болеет гриппом.

Во время простуды нельзя лечиться "традиционными" методами – пить много горячего молока с медом, парить ноги и непрерывно принимать различные лекарства. Вот несколько основных правил, как нельзя лечить простуду. Первое, нельзя принимать антибиотики без рекомендации врачей. В частности, их не надо употреблять на начальных стадиях респираторных вирусных инфекций, ведь это только разрушает иммунитет и производит в организме устойчивость к их действию.

При повышенной температуре организма нельзя пить горячие напитки. Как пишет издание, они только ускоряют рост температуры, а также провоцируют дополнительную заложенность, боль и кашель. Во время простуды лучше пить теплые чаи, компоты, отвары и обычную теплую воду.

Также, при вирусных заболеваниях вредно сбивать температуру ниже 38°С. Как рекомендуют врачи, жаропонижающие средства необходимо принимать тогда, когда отметка на термометре достигла 38,5°С. Ни в коем случае нельзя лечиться народными методами – горчичниками, банками, ваннами для ног, картофельным паром и тому подобное. Ведь такие методы иногда даже могут ухудшить течение болезни.

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Новости шоу бизнеса, горячие напитки, Здоровье, Лечение, Правила, Простуда, Самолечение.
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