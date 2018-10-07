Врачи назвали неправильные методы лечения простуды

Во время простуды нельзя лечиться "традиционными" методами – пить много горячего молока с медом, парить ноги и непрерывно принимать различные лекарства. Вот несколько основных правил, как нельзя лечить простуду. Первое, нельзя принимать антибиотики без рекомендации врачей. В частности, их не надо употреблять на начальных стадиях респираторных вирусных инфекций, ведь это только разрушает иммунитет и производит в организме устойчивость к их действию.

При повышенной температуре организма нельзя пить горячие напитки. Как пишет издание, они только ускоряют рост температуры, а также провоцируют дополнительную заложенность, боль и кашель. Во время простуды лучше пить теплые чаи, компоты, отвары и обычную теплую воду.

Также, при вирусных заболеваниях вредно сбивать температуру ниже 38°С. Как рекомендуют врачи, жаропонижающие средства необходимо принимать тогда, когда отметка на термометре достигла 38,5°С. Ни в коем случае нельзя лечиться народными методами – горчичниками, банками, ваннами для ног, картофельным паром и тому подобное. Ведь такие методы иногда даже могут ухудшить течение болезни.