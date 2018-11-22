Вся польза в кожуре: несъедобные части продуктов, которые очень полезны

Новости шоу бизнеса: Мы привыкли выбрасывать остатки от некоторых продуктов, а ведь они могут принести еще пользу в быту или для здоровья и красоты.

Не выбрасывайте эти лакомые кусочки, даже если они вам как-то не очень нравятся! К вашему удивлению, они могут быть весьма и весьма полезны.

1. Банановая кожура

Вы тоже привычно выкидываете банановую кожуру? Между прочим, ею можно протереть кожу, а еще она исцелит раны (приложите мякотью к ушибам и царапинам) или удобрит растения (вымочите кожуру в банке с водой, затем смешайте с простой водой в соотношении 1:5). Вы даже можете эту кожуру съесть! В ней много здоровых антиоксидантов, таких как каротиноиды и полифенолы, которые предотвращают диабет, сердечные заболевания и рак.

2. Арбузные корки

В корках, оказывается, много полезного: например, витамины С и В6 (кожа, иммунитет и стимуляторы нервной системы). В исследовании 2008 года было обнаружено, что в них ещё и высокая концентрация аминокислоты цитруллина, который помогает улучшить кровообращение и расслабить кровеносные сосуды. Измельчите корку и кладите её в фруктовые коктейли или попробуйте даже обжарить и добавить в жаркое. У неё текстура, напоминающая цуккини, плюс очень приятный аромат.

3. Тыквенная мякоть

В тыкве тоже есть антиоксиданты, витамины A, C, E, отшелушивающая ретиноевая кислота и цинк, которые идеально подходят для маски для лица. Смешайте 2 ч. ложки пюре с половиной чайной ложки мёда, половиной чайной ложки молока и 1/4 ч. ложки корицы. Нанесите смесь на лицо, выдержите 10 минут и смойте. Для сухой кожи добавьте в смесь немного коричневого сахара. Для жирной кожи – несколько капель клюквенного сока.

4. Картофельная кожура

Используйте очистки, чтобы убрать темные круги под глазами. Секретный ингредиент – это катехолаза, энзим, найденный в картофеле, который омолаживает кожу. Подержите картофель минут 10 на веках – и вы увидите результат!

5. Чёрствый хлеб

Помимо приготовления сухарей, вы можете пропустить сухой хлеб через мясорубку или кофемолку, чтобы устранить неприятные запахи. Если на стенах есть пятна или следы, протрите пятно мягкой тряпкой, а затем чёрствым хлебом. Его губчатая текстура будет работать как очень мощный ластик.

6. Луковая шелуха

Она богата питательными веществами, такими как кверцетин, растительный пигмент, предотвращающий «засорение» артерий, снижающий уровень сахара в крови и уменьшающий воспаление. Несмотря на то, что шелуха несъедобна, вы можете добавить её в бульон, готовя супы и рагу. Просто потом удалите шелуху перед подачей на стол.

7. Старое оливковое масло

Забытая бутылка оливкового масла в кухонном шкафчике потеряла аромат, но вы все равно можете найти способы его использования. Смажьте застежки-молнии, например, или снимите макияж с глаз. Другие варианты: втирание в подушечки лап собаки, чтобы они не трескались, протирание крупных листьев горшечных растений или полировка обуви.

8. Кожура апельсина

Апельсиновая кожура на самом деле является естественным репеллентом из-за содержания в ней масла лимонена. Это вещество мощно отпугивает муравьев. Измельчите кожуру в блендере, смешайте с водой и вылейте смесь вокруг муравейника. Вы также можете побрызгать смесью у входа в ваш дом или взять её с собой в поход. Кстати, мухи и комары тоже не в восторге от лимонена.

9. Кожура грейпфрута

Его кожура – это энергетическая еда, плотно "упакованная" пектином, снижающим уровень холестерина. Но поскольку у нас нет привычки есть грейпфрутовую кожицу, как можно её задействовать? Мелко натрите её в салаты или добавляйте в чай. Если же вы желаете перекусить, попробуйте приготовить леденцы из цедры грейпфрута, прокипятив их с сахаром и водой. У вас получится вкусная и низкокалорийная закуска.

10. Арахисовая шелуха

Хотите сэкономить деньги на наполнителе для кошачьего туалета и помочь сохранить окружающую среду? Не выбрасывайте арахисовую оболочку. Замочите её в воде, добавьте чуть-чуть моющего средства для посуды и посыпьте пищевой содой. Некоторые кошачьи наполнители, продаваемые в магазинах, уже содержат арахисовую оболочку, но вы можете сделать домашний туалет для питомца более экологичным самостоятельно.

11. Листовая свекла

Не игнорируйте хрустящие и немного горьковатые черешки листовой свеклы (мангольда). В них много антиоксидантов и глутамина, помогающего иммунной системе. Нарежьте эти черешки, обжарьте 20 минут и заправьте лимонным соком, измельченным чесноком, солью и перцем. Или добавьте в блендер весь мангольд (листья и стебли) в качестве дополнения к вашему зеленому соку или смузи.