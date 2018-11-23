Врачи назвали ошибки, которые мешают худеть на работе Эксперты в области здорового питания назвали 6 роковых ошибок, которые мы совершаем на работе, прямо влияющих на объем талии. Они советуют вместо шоколада попробовать релаксацию и еще несколько методов, чтобы похудение было более эффективным.