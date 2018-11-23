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Воскресенье, 25.11.2018
Врачи назвали ошибки, которые мешают худеть на работе
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Врачи назвали ошибки, которые мешают худеть на работе

Эксперты в области здорового питания назвали 6 роковых ошибок, которые мы совершаем на работе, прямо влияющих на объем талии. Они советуют вместо шоколада попробовать релаксацию и еще несколько методов, чтобы похудение было более эффективным.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Похудение, Работа, Медицина, Ошибки, Привычки, Талия.
00:01 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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