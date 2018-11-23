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Ученые назвали продукты, способные вызвать образование камней в почках

Ученые назвали продукты, способные вызвать образование камней в почках
03:00 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Рост заболеваемости почечными камнями может быть связан с улучшением методов диагностики.

Ученые провели новое исследование и выяснили, что существуют продукты, способные вызывать в почках камни. В списке оказались кофеин, соль и красное мясо.

Западные специалисты объяснили, что кофе – любимый напиток миллионов жителей планеты. Люди, которые начинают утро с чашки кофе, утверждают, что они получают заряд энергии на весь день. Несмотря на это, бодрящий напиток обладает негативными последствиями. Почкам приходится работать с удвоенной силой, поэтому возрастает риск образования в этих органах камней. Кроме того, эксперты относят к напиткам, которые имеют в своем составе кофеин, некоторые виды чая, сладкие газированные воды и Coca-Cola. Человеку, регулярно употребляющему такие напитки, грозит почечная недостаточность из-за повышенного уровня кальция в моче.

В красном мясе содержатся белки и жиры, которые способны привести к образованию камней в почках и к опасному заболеванию – подагре. Мясо имеет в своем составе большое количество мочевой кислоты и пурин, что угрожает организму человека. Также бобовые, спаржа и капуста вредят почкам.

Опасность таит в себе соль, которая приводит к проблемам с пищеварением, если ею злоупотреблять. Жидкость из организма не выводится, и в результате в почках образуются камни.

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Здоровье, Камни в почках, Почки, Полезные продукты, Новости здоровья, Красное мясо.
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