Назван необычный признак долголетия

Исследователи заявили, что ранняя седина не является поводом для волнений.
Многие привыкли считать, что если человек рано поседел, то это может быть признаком чего-то страшного. Оказалось, что такое явление наоборот является фактором хорошего здоровья.
Благодаря специальному веществу глуатиону, содержащемуся в каждом организме, каждый человек имеет определенный цвет волос. Чем старше он становится, тем ниже становится интенсивность синтеза глуатиона, таким образом возрастают риски заболевания сердечно-сосудистыми болезнями, онкологическими и другими.
Ранняя седина является всего лишь сигналом о том, что глуатион не тратится напрасно на окраску волос, а используется для более важных функций. Такие выводы ученые сделали, проведя ряд экспериментов с участием большого количества добровольцев.