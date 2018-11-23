Назван необычный признак долголетия

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что появление седины имеет высокие шансы дожить до глубокой старости.

Исследователи заявили, что ранняя седина не является поводом для волнений.

Многие привыкли считать, что если человек рано поседел, то это может быть признаком чего-то страшного. Оказалось, что такое явление наоборот является фактором хорошего здоровья.

Благодаря специальному веществу глуатиону, содержащемуся в каждом организме, каждый человек имеет определенный цвет волос. Чем старше он становится, тем ниже становится интенсивность синтеза глуатиона, таким образом возрастают риски заболевания сердечно-сосудистыми болезнями, онкологическими и другими.

Ранняя седина является всего лишь сигналом о том, что глуатион не тратится напрасно на окраску волос, а используется для более важных функций. Такие выводы ученые сделали, проведя ряд экспериментов с участием большого количества добровольцев.