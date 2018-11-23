Список продуктов, которые нельзя ни покупать, ни есть

Новости шоу бизнеса: Медики назвали продукты, которые существенно сокращают жизнь.

Есть продукты, которые вообще никогда покупать нельзя.

Вот они:

1) Сельдь в пластиковых упаковках

Малосольная сельдь должна хранится только в масле. В селедку без масла добавляют уротропин - опасная добавка, которую запретили во многих цивилизованных странах. Он образуется при взаимодействии аммиака с формальдегидом.

2) Икра малосолёная

Чтобы продлить срок годности икры, её нужно либо заморозить, либо хорошо засолить. Слабосолёная икра наверняка содержит уротропин, лимонную кислоту или что-то другое. На выходе всё равно получится формальдегид.

3) Масло жирностью меньше 82,5%

Только такой продукт является настоящим сливочным маслом. Оно производится из натуральных сливок коровьего молока. Лучше съесть одну ложку такого масла, чем полпачки тех транс-жиров, которые продают под его видом.

К продуктам с транс-жирами относятся:

маргарин, микс сливочного и растительного масла,

рафинированное растительное масло, рафинированное растительное масло,

майонез и кетчуп, майонез и кетчуп,

картофель-фри, который готовят на гидрогенизированных жирах, картофель-фри, который готовят на гидрогенизированных жирах,

кондитерские изделия: торты, пирожные, печенье, крекеры и т.д., кондитерские изделия: торты, пирожные, печенье, крекеры и т.д.,

чипсы и попкорн чипсы и попкорн

замороженные полуфабрикаты.

4) "Инженерные" продукты (то есть продукты, которых в природе просто не бывает):

Крабовые палочки. Крабовое мясо в этих палочках практически отсутствует. Массу под названием "Крабовые палочки" правильней было бы назвать "Крабовая эссенция, смешанная с соей".

Арахис. Чтобы сохранить свойства арахиса, в него вживляют гены петунии - чрезвычайно ядовитого растения. Во-вторых, его обрабатывают химическими средствами, которые способны вызвать аллергическую реакцию.

Импортный картофель. В настоящее время выведено более 1000 сортов такого картофеля. Лидеры в выращивании – США, Канада, Аргентина, Бразилия и Китай.

Консервированный зелёный горошек и кукуруза

Сладкие кукурузные палочки и хлопья. В процессе их производства сахар не используют - при высоких температурах он начинает гореть. Его заменяют сахарозаменителями, а именно - цикломатом.

Каши с ароматизаторами и красителями. Если ваша овсяная каша имеет запах и привкус груши, клубники, банана и т.д., ничего натурального и полезного в ней нет.

Леденцы. Попробуйте оставить слегка намоченную конфетку на скатерти - она её прожжёт. Уничтожается даже пластик. Представьте, что происходит с вашим желудком.

Джемы. Мармелад. В их производстве используются мощнейшие антиокислители, они и сохраняют клубнику в её первозданном виде. Мармелад и джемы сегодня - это просто чудеса химической промышленности.

Перец (не в сезон) - генетически модифицированный продукт на все 100%.

Кексы в упаковках. Рулеты. Даже после окончания срока годности они буду свежими, сочными и аппетитными на вид. Вас это не настораживает?

Шоколадные конфеты и батончики. Шоколад в них - это смесь жиров и красителей. Они содержат гигантское количество калорий, химические добавки, генетически модифицированные продукты, красители и ароматизаторы.

Импортный чай, ароматизированный чай. Лучше пить натуральный чай - без добавок, которые не пахнет ни жасмином, ни бергамотом, ни другими ароматизаторами. К ним быстро привыкаешь. В них много кислоты, которая вредит организму.

5) Фермерская рыба

Такую рыбу обрабатывают антибиотиками, пестицидами и другими канцерогенными химическими веществами. В фермерском лососе содержится примерно в 16 раз больше полихлорированных бифенилов (ПХБ), чем в диком.

6) Сладкие газированные напитки

Одним из главных виновников раковых заболеваний считается фруктозный сироп - он легко впитывается стенками раковых клеток. Таким образом, газировки с сиропом занимают в черном списке канцерогенных продуктов одно из первых мест.

7) Соки в пакетах

Просто запомните: НАТУРАЛЬНЫХ соков в пакетах не бывает. Точка. Любой "100%-натуральный" сок в картонной или пластиковой коробке - это продукт, сделанный из порошка. В него добавляют невообразимое количество сахара и самых разных "стабилизаторов". На вкус - похоже, но организм не обманешь!

Употребление этих продуктов смертельно опасно:

Продукты быстрого приготовления. Все, что готовится за 5 минут, все, что не нужно варить, а только залить кипятком, все, что можно засыпать и просто размешать в воде - это сплошная химия.

Сырокопчёные колбасы и другое. Все они содержат генетически модифицированную сою. Колбасы уже никто не коптит. Производители отдают предпочтение красителям с формальдегидом.

Сосиски, сардельки, варёная колбаса, паштеты. Они сделаны в основном из отходов мясной промышленности. Их тщательно маскируют под мясо с помощью вкусовых добавок.

Массу им придает специальный гель. Розовый цвет они приобретают благодаря усилителям цвета и лампам. Если выключить лампы в витрине, вы увидите, что эти продукты имеют зеленоватый оттенок.

Молочные продукты с большим сроком хранения (более 2 мес.). Всё, что хранится более 2-х недель, употреблять нельзя.

Асептическая упаковка - в ее составе есть антибиотики.

Арбузы. Они удобряются веществами, которые наносят огромный вред вашему организму.

Внушительный получился список. А что же есть? Все натуральное и выращенное собственными руками! Если не получается - хотя бы ограничьте употребление этих продуктов до 1 раза в две недели.