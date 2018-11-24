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Воскресенье, 25.11.2018
Врачи подсказали, чем опасен хронический недосып
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Врачи подсказали, чем опасен хронический недосып

Недосып влечет за собой определенные последствия для здоровья, и некоторые из них отнюдь не пустяковые, а опасны. О том, какие проблемы с самочувствием могут серьезно навредить организму из-за недостатка сна, рассказал врач Алексей Белов.
ukrhealth.net
Фото: tutknow.ru
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Сон, Медики, Опасность, Бессонница, Недосып, Хронический недосып.
05:49 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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