Врачи подсказали, чем опасен хронический недосып Недосып влечет за собой определенные последствия для здоровья, и некоторые из них отнюдь не пустяковые, а опасны. О том, какие проблемы с самочувствием могут серьезно навредить организму из-за недостатка сна, рассказал врач Алексей Белов.