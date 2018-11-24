Медики придумали эффективный способ борьбы с вирусом герпеса

Новости шоу бизнеса: Герпес очень сложно вылечить полностью.

Инициаторы новых исследований из Голландии утверждают, что во время осуществления экспериментов врачам удалось найти эффективную методику, позволяющую навсегда избавить людей от вируса герпеса.

Как стало известно, благодаря проведению лабораторных наблюдений специалисты разработали уникальный комплекс, помогающий лечить пациентов, страдающих вирусным недугом. Следует заметить, что авторами опытов стали сотрудники из клинического центра, расположенного в городе Утрехт.

Инфекция герпеса поражает организм человека настолько сильно, что вирус практически не поддается никакому лечению. Однако новые исследования, осуществленные врачами, показали, что программа под названием CRISPR/Cas9 дает возможность разделить клетки ДНК человека, болеющего герпесом. Как результат, вирус покидает организм в 95% случаях.

Медики утверждают, что данное заболевание провоцирует возникновение воспалительных процессов, от которых можно избавиться только при помощи хирургического вмешательства.