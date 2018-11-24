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Воскресенье, 25.11.2018
Диетологи рассказали, какие продукты нужно есть при диабете
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Диетологи рассказали, какие продукты нужно есть при диабете

Употребление данных продуктов помогает организму лучше управлять уровнем сахара в крови, что имеет решающее значение для состояния людей, страдающих диабетом. Медицинские специалисты рассказали о том, почему при данном заболевании в рационе обязательно должны присутствовать бобы, некрахмалистые овощи, ягоды, цитрусовые, а также рыба.
goodnews.ua
Фото: pixabay.com
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Питание, Продукты, Диабет, Медики, Диетологи.
19:58 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф
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