Ученые рассказали о пользе куриных яиц Согласно данным совместного исследования китайских и британских ученых, опубликованным в журнале Heart, употребление яиц в действительности является эффективной мерой по предотвращению инсульта. Кроме того, любители куриных яиц отличаются более крепким сердцем, констатировали научные специалисты.