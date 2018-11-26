|
|
Врачи рассказали, что может произойти с организмом, если пить много воды
Наверное, вы неоднократно слышали, что каждый день человеку необходимо пить много воды. Рекомендации диетологов звучат, приблизительно так: "1,5-2 л очищенной воды нужно выпивать ежедневно". В некоторых случаях эксперты советуют пить еще больше воды. В основном, это касается тех людей, которые имеют избыточный вес, живут в месте, где круглый год жара, и спортсменов.
Их точно не заботят цены на бензин: Большая Дорсетская ярмарка паровых машин
Позабытые, но не устаревшие: Спорткары родом из 90-х
Проблемы решаемы: забавные ситуации из жизни
Знаменитости, о которых не стоит судить по сценическому образу
Когда художник делает мебель: Практичные инсталляции, которые украсят дом (Фото)
В Киеве продолжаются протесты под зданием посольства РФ (Фото)
Врачи рассказали, какие продукты можно кушать даже на ночь
Сказочная Лапландия: лучшее место для встречи Рождества (Фото)
Курьезные свадебные снимки для отличного настроения
Медики рассказали, какой продукт способен предотвратить рак
Врачи назвали продукты, которые действуют как снотворное
Минута юмора: забавные примеры того, что лень - двигатель прогресса
Как спрятать батареи в доме: удачные идеи для интерьера (Фото)
Смех до слез: безумные модники, которых можно встретить в общественных местах
Улыбка до ушей: забавные кадры, на которые нужно взглянуть дважды
Люди с невероятной силой воли, которые решили похудеть и сделали это (Фото)
Медики выяснили, какой фрукт самый полезный для гипертоников
Тающие ледники Гренландии как напоминание о глобальном потеплении (Фото)
Юморные животные для отличного настроения
Реальность на бумаге: потрясающие скетчи колумбийского архитектора (Фото)
Нелепые ситуации на дорогах, которые вас рассмешат
Уникальные домики вдали от цивилизации (Фото)
Читаем осенью: 7 книг для холодных вечеров
Иллюстрации о жизни отца-одиночки (Фото)
Необычные сюрреалистические картины испанского художника (Фото)