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Понедельник, 26.11.2018
Врачи рассказали, что может произойти с организмом, если пить много воды
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Врачи рассказали, что может произойти с организмом, если пить много воды

Наверное, вы неоднократно слышали, что каждый день человеку необходимо пить много воды. Рекомендации диетологов звучат, приблизительно так: "1,5-2 л очищенной воды нужно выпивать ежедневно". В некоторых случаях эксперты советуют пить еще больше воды. В основном, это касается тех людей, которые имеют избыточный вес, живут в месте, где круглый год жара, и спортсменов.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Вода, Здоровье, Вред, Ограничения, Пить воду.
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