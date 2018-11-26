Врачи рассказали, что может произойти с организмом, если пить много воды

Наверное, вы неоднократно слышали, что каждый день человеку необходимо пить много воды. Рекомендации диетологов звучат, приблизительно так: "1,5-2 л очищенной воды нужно выпивать ежедневно". В некоторых случаях эксперты советуют пить еще больше воды. В основном, это касается тех людей, которые имеют избыточный вес, живут в месте, где круглый год жара, и спортсменов.