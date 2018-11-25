Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Порошенко призвал нардепов прибыть на заседание по введению военного положения
Порошенко призвал нардепов прибыть на заседание по введению военного положения
Появились аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море
Аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков
Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии
ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии

Ученые назвали еще одну опасность ночной работы

Ученые назвали еще одну опасность ночной работы
18:01 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф 24tv.ua Фото: newizv.ru

Новости шоу бизнеса: Ученые Гарвардского университета заявили, что работа в ночную смену повышает риск развития диабета.

Прерывистый график значительно повышает риск развития диабета второго типа. Максимальной опасности подвергаются женщины, которые дежурят в дневные и ночные смены. Об этом сообщают ученые Гарвардского университета.

Они проанализировали данные нескольких долгосрочных исследований, посвященных здоровью медперсонала, который работает в больнице круглосуточно.

Исследования охватили 143 410 медсестер, у 10 915 из них был выявлен диабет второго типа. За каждые пять лет работы в прерывистом графике вероятность развития этого заболевания возрастала на треть.

Значительно ухудшали ситуацию вредные привычки. Курение, избыточный вес, неправильное питание и отсутствие спорта повышали риск диабета еще в 2,3 раза.

Ученые предположили, что сменная работа вызывает нарушение естественных циркадных ритмов в организме, а это, в свою очередь, ведет к гормональному дисбалансу. Также нездоровый образ жизни может негативно влиять на полезные бактерии в кишечнике.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ученые, Диабет, Ночная работа, Диабет второго типа, Ночная смена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заседание СНБО из-за агрессии России в Керченском проливе
02 Агрессия РФ в Керченском проливе: Украина обратилась за поддержкой к США
03 Эти продукты ни за что не станут есть диетологи
04 Атака России на Азове: последние события
05 Эксперты назвали самые распространенные причины неисправности смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Итоги 26 ноября: Эскалация в Азовском море, Президент Латвии посетил зону ООС
Итоги 26 ноября
Атака России на Азове: последние события
Атака России на Азове: последние события
В Украине объявили штормовое предупреждение: ограничено движение в областях
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Рецепт дня: шоколадный брауни
Рецепт дня: шоколадный брауни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь