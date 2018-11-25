Ученые назвали еще одну опасность ночной работы

Новости шоу бизнеса: Ученые Гарвардского университета заявили, что работа в ночную смену повышает риск развития диабета.

Прерывистый график значительно повышает риск развития диабета второго типа. Максимальной опасности подвергаются женщины, которые дежурят в дневные и ночные смены. Об этом сообщают ученые Гарвардского университета.

Они проанализировали данные нескольких долгосрочных исследований, посвященных здоровью медперсонала, который работает в больнице круглосуточно.

Исследования охватили 143 410 медсестер, у 10 915 из них был выявлен диабет второго типа. За каждые пять лет работы в прерывистом графике вероятность развития этого заболевания возрастала на треть.

Значительно ухудшали ситуацию вредные привычки. Курение, избыточный вес, неправильное питание и отсутствие спорта повышали риск диабета еще в 2,3 раза.

Ученые предположили, что сменная работа вызывает нарушение естественных циркадных ритмов в организме, а это, в свою очередь, ведет к гормональному дисбалансу. Также нездоровый образ жизни может негативно влиять на полезные бактерии в кишечнике.