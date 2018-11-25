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Медики выяснили, какой фрукт самый полезный для гипертоников
Этот фрукт, появляющийся на прилавках в середине осени, обладает способностью стабилизировать артериальное давление, утверждают научные специалисты. Но его употребление рекомендуется не только для гипертоников – данный продукт помогает поддерживать иммунитет и не поддаваться хандре, а также лучше выглядеть.
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