Медики выяснили, какой фрукт самый полезный для гипертоников Этот фрукт, появляющийся на прилавках в середине осени, обладает способностью стабилизировать артериальное давление, утверждают научные специалисты. Но его употребление рекомендуется не только для гипертоников – данный продукт помогает поддерживать иммунитет и не поддаваться хандре, а также лучше выглядеть.