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Врачи рассказали, чем полезно какао

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Врачи рассказали, чем полезно какао
12:25 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Натуральный какао-порошок несет массу преимуществ для организма.

Ароматное и теплое какао – неизменный атрибут осенне-зимних вечеров. Но не все знают, что правильно приготовленное какао имеет большую пользу для здоровья, говорит глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.

И.о. министра здравоохранения сообщила в своем Facebook, что какао – хороший источник белков, калия и цинка, а также клетчатки, железа, магния, фосфора и других питательных веществ. Она также рассказала о других полезных свойствах этого напитка.

Помогает предотвратит болезни сердца и сосудов

Какао снимает воспаление, нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Эти свойства потенциально уменьшают риск появления сердечно-сосудистых болезней и инсульта.

Какао обладает антиоксидантным действием

Напиток содержит соединения, которые помогают защитить организм от влияния свободных радикалов. Благодаря этому эффекту какао также защищает сердечно-сосудистую систему.

Способно улучшать улучшать когнитивные навыки

Полифенолы, которые входят в состав какао, могут снизить риск развития нейродегенеративных процессов. Благодаря увеличению эластичности сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.

Как потреблять какао, чтобы получить максимальную пользу для здоровья:

  • Выбирайте качественное какао, в котором нет сухого молока, сахара или других примесей.
  • Какао полезно употреблять не только как напиток. Его можно добавлять в каши и пудинги, смузи, домашние конфеты и энергетические батончики из бананов, фиников и орехов.
  • Европейская организация по пищевой безопасности советует употреблять ежедневно по крайней мере 2,5 грамма какао-порошка или 10 г черного несладкого шоколада.

Какао не провоцирует появление акне, несмотря на распространенное мнение

Если регулярно употреблять какао или добавлять его в маски для лица, антиоксиданты, который входят в состав порошка, эффективно защищают кожу от вредного влияния ультрафиолета и предотвращают старение, . 

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