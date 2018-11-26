Врачи рассказали, чем полезно какао

Ароматное и теплое какао – неизменный атрибут осенне-зимних вечеров. Но не все знают, что правильно приготовленное какао имеет большую пользу для здоровья, говорит глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.
И.о. министра здравоохранения сообщила в своем Facebook, что какао – хороший источник белков, калия и цинка, а также клетчатки, железа, магния, фосфора и других питательных веществ. Она также рассказала о других полезных свойствах этого напитка.
Помогает предотвратит болезни сердца и сосудов
Какао снимает воспаление, нормализует уровень холестерина и сахара в крови. Эти свойства потенциально уменьшают риск появления сердечно-сосудистых болезней и инсульта.
Какао обладает антиоксидантным действием
Напиток содержит соединения, которые помогают защитить организм от влияния свободных радикалов. Благодаря этому эффекту какао также защищает сердечно-сосудистую систему.
Способно улучшать улучшать когнитивные навыки
Полифенолы, которые входят в состав какао, могут снизить риск развития нейродегенеративных процессов. Благодаря увеличению эластичности сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.
Как потреблять какао, чтобы получить максимальную пользу для здоровья:
Какао не провоцирует появление акне, несмотря на распространенное мнение
Если регулярно употреблять какао или добавлять его в маски для лица, антиоксиданты, который входят в состав порошка, эффективно защищают кожу от вредного влияния ультрафиолета и предотвращают старение, .