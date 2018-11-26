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Врачи подсказали, как апельсины влияют на зрение
Апельсины снижают риск развития возрастных проблем со зрением. Специалисты из университета Сиднея провели исследование влияния апельсин на остроту зрения человека.
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