Названы продукты, улучшающие состояние кожи

Чтобы кожа была здоровой, красивой и как можно дольше оставалась молодой, важно ухаживать за ней и правильно питаться. Диетологи назвали 5 продуктов, которые работают на благо кожи не хуже дорогостоящих кремов.