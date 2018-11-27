Кардиологи рекомендуют способы, которые нормализуют давление Согласно последним рекомендациям кардиологов, давление 130/80 – это уже предвестник гипертонии и серьезный повод для беспокойства. Между тем, следование простым рекомендациям позволяет добиться снижения артериального давления без применения лекарств.