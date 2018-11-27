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3 мифа о мытье рук, опровергнутых учеными

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3 мифа о мытье рук, опровергнутых учеными
16:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Ученые рассказали о мифах мытья рук, в которые до сих пор верят люди.

Об эффективности антисептического геля, антибактериального мыла и тёплой воды — новое исследование опровергает три популярных мифа о гигиене рук.

Миф 1. Мыть руки теплой водой полезнее, чем холодной

На самом деле от температуры воды ничего не зависит. Это выяснили учёные из Ратгерского университета. В течение шести месяцев участники исследования. мыли руки водой разной температуры: 16, 26 и 38 °C.

Результат: холодная и тёплая вода с мылом удалили одинаковое количество бактерий. Так что, если у вас отключили горячую воду, не волнуйтесь — на гигиене рук это не отразится.

Миф 2. Антисептический гель может заменить мыло и воду

Антисептики действительно уничтожают большую часть вредных бактерий, но все же не могут полностью заменить мытье с мылом и водой.

Гель не справляется с видимой грязью, а также не очищает кожу от химических загрязнений.

Миф 3. Антибактериальное мыло эффективнее обычного

Тип мыла никак не сказывается на чистоте рук. Антибактериальные сорта справляются с бактериями ничуть не лучше, чем обычные. Главное — освоить правильную технику и мыть руки не менее 10 секунд.

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Исследование, Здоровье, Факты, Ученые, Руки, Мифы, Мыть руки.
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