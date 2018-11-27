3 мифа о мытье рук, опровергнутых учеными

Об эффективности антисептического геля, антибактериального мыла и тёплой воды — новое исследование опровергает три популярных мифа о гигиене рук.
Миф 1. Мыть руки теплой водой полезнее, чем холодной
На самом деле от температуры воды ничего не зависит. Это выяснили учёные из Ратгерского университета. В течение шести месяцев участники исследования. мыли руки водой разной температуры: 16, 26 и 38 °C.
Результат: холодная и тёплая вода с мылом удалили одинаковое количество бактерий. Так что, если у вас отключили горячую воду, не волнуйтесь — на гигиене рук это не отразится.
Миф 2. Антисептический гель может заменить мыло и воду
Антисептики действительно уничтожают большую часть вредных бактерий, но все же не могут полностью заменить мытье с мылом и водой.
Гель не справляется с видимой грязью, а также не очищает кожу от химических загрязнений.
Миф 3. Антибактериальное мыло эффективнее обычного
Тип мыла никак не сказывается на чистоте рук. Антибактериальные сорта справляются с бактериями ничуть не лучше, чем обычные. Главное — освоить правильную технику и мыть руки не менее 10 секунд.