Врачи назвали полезные свойства облепихи

Облепиха считается крайне полезной осенней ягодой. Польза присутствует буквально во всём: в самих плодах, листьях и даже ветках этого прекрасного растения. В них немало витаминов, микроэлементов, которые помогут при различных заболеваниях и недугах. Подробнее о полезных свойствах облепихи на человека, а также вреде и противопоказаниях расскажем в нашем материале.