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Среда, 28.11.2018
Врачи назвали полезные свойства облепихи
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Врачи назвали полезные свойства облепихи

Облепиха считается крайне полезной осенней ягодой. Польза присутствует буквально во всём: в самих плодах, листьях и даже ветках этого прекрасного растения. В них немало витаминов, микроэлементов, которые помогут при различных заболеваниях и недугах. Подробнее о полезных свойствах облепихи на человека, а также вреде и противопоказаниях расскажем в нашем материале.
neboley.com.ua.
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Еда, Организм, Польза, Полезные свойства, Облепиха.
21:32 Вт, 27 Ноябрь 2018 Телеграф
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