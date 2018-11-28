Сухой кашель: почему возникает и как с ним бороться

Новости шоу бизнеса: Сухой кашель сопровождает воспалительные заболевания верхних дыхательных путей.

Сухой вид кашля может быть симптомом еще нескольких десятков заболеваний.

Кашель – это рефлекс, срабатывающий на раздражители аллергической, вирусной, бактериальной или иной природы. Когда человек кашляет, он всего-навсего пытается очистить дыхательные пути, потому с уверенность можно сказать, что кашель – не самостоятельная болезнь. Это очень распространенный симптом, который сопровождает свыше 50 заболеваний.

Причины затянувшегося сухого кашля

Сухой кашель неотступно сопровождает воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. Во время лечения гриппа или ОРВИ он, как правило, трансформируется во влажный, и пропадает, как только мокрота отойдет. Но что же делать, если сухой кашель не проходит даже после полного, казалось бы, выздоровления?

Продолжительный сухой кашель может быть вызван осложнением ОРВИ или развитием вторичной инфекции. Среди потенциально опасных болезней – трахеит, фарингит, бронхит и пневмония.

Помимо перечисленных заболеваний, на состояние дыхательных путей человека влияет окружающая обстановка и вредные привычки: сухой воздух в помещении, использование кондиционера, курение и неправильное питание.

Нередко затянувшийся кашель возникает из-за безответственности самого больного. Не до конца вылеченная простуда, самолечение, прием отхаркивающих препаратов при первых же проявлениях простуды не сулят в будущем ничего хорошего.

Немногие знают, что причиной сухого кашля может стать синусит: когда содержимое носа затекает в горло по задней стенке, чувствительные рецепторы раздражаются, и человек заходится в приступе сильного кашля.

Существует специфический вид бронхиальной астмы, при котором отсутствуют другие признаки этой болезни. Ни характерного свистящего дыхания, ни приступов удушья, ни одышки вы не испытаете, но вот сухой кашель будет досаждать постоянно, а обычное симптоматическое лечение не принесет желаемых результатов.

Среди необычных причин сухого кашля – нарушение кислотности желудочного сока. Если она повышается, желудочный сок попадает в пищевод и раздражает кашлевые рецепторы.

Также кашель может сопровождать сердечную недостаточность: кровь застаивается в легких, а сердечная астма провоцирует сухой кашель (особенно в лежащем положении).

К какому врачу следует обратиться?

Если сухой кашель беспокоит вас дольше, чем неделю после перенесенного гриппа или ОРВИ, нельзя откладывать визит к доктору. Для начала обратитесь к терапевту. Проанализировав симптомы и проведя осмотр, он может направить вас к ЛОРу, пульмонологу, кардиологу, неврологу, гастроэнтерологу, либо же сразу назначит лечение. О самостоятельном лечении сухого кашля не может быть и речи: больной может пропустить развитие опасной патологии или усугубить ее течение.