Вкусные продукты, которые поднимут настроение От поступления в организм определенной пищи зависит наше настроение. В холодное время года, когда тепла и солнца минимум, многие из нас испытывают вялость, плохое настроение и даже депрессию. Чем необходимо дополнить свой рацион, чтобы обрести бодрость, прилив сил и прекрасное расположение духа рассказали эксперты.