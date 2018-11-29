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Четверг, 29.11.2018
Вкусные продукты, которые поднимут настроение
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Вкусные продукты, которые поднимут настроение

От поступления в организм определенной пищи зависит наше настроение. В холодное время года, когда тепла и солнца минимум, многие из нас испытывают вялость, плохое настроение и даже депрессию. Чем необходимо дополнить свой рацион, чтобы обрести бодрость, прилив сил и прекрасное расположение духа рассказали эксперты.
newsyou.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Диета, Продукты, Настроение, Хорошее самочувствие.
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