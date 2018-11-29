Врачи рассказали, как можно вылечить насморк в домашних условиях

Новости шоу бизнеса: Самостоятельное лечение может быть достаточно эффективным.

Насморк может возникнуть в любое время года. Симптомы насморка включают недомогание, общую слабость, заложенность носа или возникновение обильных слизистых выделений из него, зуд в носу, покраснение глаз. Проявления могут отличаться в зависимости от того, какие этиологические факторы вызвали ринит.

Заболевание, вызванное бактериями, вирусами или аллергенами, будет иметь различные проявления. Подробнее узнать о причинах, симптомах, видах насморка. Ринит – это не повод для госпитализации в стационар, поскольку течение этой патологи не тяжелое, ни и игнорировать проблему также не стоит. Большинство людей лечат насморк в домашних условиях, поскольку самостоятельное лечение может быть достаточно эффективным, если знать и правильно применять способы борьбы с этим недугом.

Сразу следует уточнить, что самостоятельно принимать лекарственные средства, которые назначить может только врач, нельзя. У каждого медицинского препарата есть свои противопоказания, особенности действия и дозировки. Лечить насморк с их помощью можно только под контролем специалиста. Самостоятельное лечение этими лекарственными средствами, без определенных знаний, может привести к возникновению других проблем со здоровьем.

Хороший эффект при лечении насморка оказывает прогревание носовых пазух. Для этого можно использовать горячую соль или вкрутую сваренные яйца, которые аккуратно прикладываются к областям носовых пазух. Соль или яйца должны быть не очень горячие и завернуты в ткань, чтобы не допустить ожогов кожи.

При обильных выделениях из носа, слизистого или даже гнойного характера можно использовать соляные растворы, которые закапываются в носовую полость. Полезными также будут капли, обладающие сосудосуживающим эффектом. Они снимут воспаление слизистой и отек, избавив тем самым нос от заложенности. Следует учитывать, что ринит может быть аллергической этиологии. В этом случае необходимо выяснить природу аллергена, спровоцировавшего возникновение насморка, и устранить его. Также нужно употреблять десенсибилизирующие и иммуностимулирующие препараты.