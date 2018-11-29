Ограничьте эти продукты, чтобы не стареть

Некоторые продукты питания не только прибавляют нам лишние килограммы, но и отнимают у нас драгоценные годы жизни. Ведь питание в первую очередь определяет внутреннюю среду нашего организма, которая в свою очередь, отвечает за качество и жизнестойкость всех наших органов, клеток и систем.