Скачать
Пятница, 30.11.2018
Изоляция РФ: Трамп послал Путину &quot;мощный сигнал&quot;
Изоляция РФ: Трамп послал Путину "мощный сигнал"
Военное положение: как будет работать банковская система
Военное положение: как будет работать банковская система
Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября
Лига Европы. Результаты матчей 29 ноября
Диетологи назвали вкусные продукты, способствующие быстрому похудению
Диетологи назвали вкусные продукты, способствующие быстрому похудению

Врачи рассказали, что делать при сезонном упадке сил

Смотрите фото (6)
Врачи рассказали, что делать при сезонном упадке сил
08:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: В холодное время года хочется завернуться в одеяло и ничего не делать до весны.

Сезонная усталость: причины и провоцирующие факторы

Осенью и зимой сразу несколько факторов способствует тому, что мы устаем:

  • Изменение характера питания.
  • Частые простуды.
  • Анемия.
  • Нарушение режима сна-бодрствования.

Сезонный упадок сил: признаки и что делать

Кроме апатии, может понижаться или повышаться температура, болеть голова, отмечаться звон в ушах. Чтобы вернуть организм в нормальное состояние, обратите внимание на уровень своей устойчивости к стрессу. Поможет физическая нагрузка, йога, плавание. Спать нужно в прохладной темной комнате. Используйте маску для сна. Постепенно физическое и психическое состояние нормализуется. Не забудьте о правильном питьевом режиме: потребляйте не меньше 2.5 л воды в день за полчаса до еды, а не после приема пищи.

Наблюдаться упадок сил осенью может как у полностью здоровых взрослых, так и у детей и подростков. Их довольно сильно нагружают в школе, поэтому могут быть проблемы со сном, капризы. Психотип играет очень важную роль. Чаще других сезонный упадок сил встречается у трудоголиков, инфантильных людей, перфекционистов, меланхоликов, людей, профессия которых связана с монотонной работой, работой с людьми. Офисные сотрудники в группе риска из-за недостатка кислорода. Длительное недосыпание у молодых родителей — еще один важный фактор.

Совет:  Рекомендуем каждый день проводить на солнце 1 час!

"Найдите занятие по душе. Хорошее хобби восстановит работоспособность. Это может быть что угодно — от рукоделия и цветоводства до фитнеса".

Народные средства от упадка сил

На помощь придет настойка шиповника, чай с имбирем, зеленый чай, чай с облепихой, смесь алоэ с медом, красный чай. Алоэ нельзя беременным и при онкологических заболеваниях. Хорошо помогает ромашковый чай.

Эфирные масла имбиря и грейпфрута возвращают бодрость. Можно использовать аромалампу. Морковь — растение-антиоксидант. Чтобы преодолеть усталость, начните день со стакана свежевыжатого морковного сока.

В крыжовнике содержится фосфор, такой необходимый для здоровья сосудов, сердца, мозга. Летом заморозьте немного ягод в морозилке, а сейчас постарайтесь найти немного варенья из крыжовника. Хорошо добавлять в чай не только его, но и абрикосовое, персиковое, малиновое или смородиновое варенье.

В начале дня почувствовать себя бодро поможет овсяная каша. Чтобы она была вкуснее, добавьте в нее банан, яблоко или любое варенье, орехи. Овсянку можно добавлять в смузи, брать с собой в офис. Самые полезные орехи, которые вы можете добавить — миндаль и фундук. Овсянку можно залить йогуртом без добавок — там много кальция, а он поможет витамину D усвоиться. Витамин D влияет на настроение.

По утрам очень полезен контрастный душ. Он прекрасно тонизирует, укрепляет сосудистую стенку. Кровь движется активнее, улучшается иммунитет, уходят отеки. Такая простая привычка по утрам поможет забыть о накопившейся усталости и стрессе.

Сезонный упадок сил победит мед

Достаточно добавить в рацион 10 грамм меда, и сил прибавится. При условии, что у вас нет аллергии на продукты пчеловодства. Не меньшую пользу окажут воск, прополис и забрус. Важно, чтобы все это было натуральным. Добавляйте мед в чай, молоко, используйте везде вместо сахара.

В клинике Мэйо (находится в Америке) считается, что сезонное аффективное расстройство — это вариант депрессивного расстройства. Это довольно спорно, но тем не менее, сезонная усталость может быть первой ласточкой депрессии. Ее признаки: упадок сил, нарушение качества сна, мысли о смерти. Такое состояние должно продолжаться больше 3-х недель, чтобы врач поставил диагноз "депрессия". И тогда будет предложена психотерапия и антидепрессанты.

Эволюционная теория неплохо объясняет причины сезонной апатии. Роберт Левитан, профессор из Университета Торонто объясняет, что замедление осенью было очень полезно для беременных женщин много тысяч лет назад. Беременность отнимала у них много сил, а роды, как правило, приходились на зимнее время.

Другая возможная связь сезонного упадка сил наблюдается с так называемыми циркадными ритмами. Вечером у нас слишком много искусственного света, а днем, в холодное время, наблюдается его нехватка. Из-за этой путаницы организм "сходит с ума".

Замечено также, что сонливость могут вызывать средства от аллергии. Поэтому если вы принимаете долгое время какие-то лекарства, — посмотрите, нет ли сонливости в списке побочных эффектов.

Евгений Фомин советует проводить вне помещения хотя бы один выходной день. Поможет 15 минут солярия, но тут важно знать меру. Черный загар — очень вреден для кожи.

Еда, которая отбирает энергию и лишает сил:

  • Выпечка и белый хлеб.
  • Энергетические напитки.
  • Красное мясо — из-за того, что оно очень медленно переваривается.

Красное мясо замените курицей и индейкой. Ее можно варить, тушить, запекать. Чтобы облегчить приготовление, обзаведитесь мультиваркой. Полезны рыба, особенно красная, морская, жирная, яйца, сыр, морепродукты: мидии, кальмары, креветки, морская капуста. Ешьте часто, но понемногу. Так вы не поправитесь. Немного бананов и горького шоколада на весе и объемах никак не отражаются. Эти сладкие радости поднимают уровень "гормонов счастья", действуя антидепрессантом. Подросткам, беременным, больным хроническими заболеваниями важно принимать витаминно-минеральные комплексы. Но делать это можно, только посоветовавшись с врачом.

Лишь на 15% процентов здоровье человека зависит от медиков — так считает ВОЗ. Здоровье на столько же процентов определяется генетикой. Остальное —исключительно заслуга самого человека. С хронической усталостью, с сезонными колебаниями настроения и работоспособности в большинстве случаев можно справиться без лекарств. Достаточно несколько подкорректировать образ жизни. Мы живем в таком климатическом поясе, где затяжной зимы практически не бывает. Разбитое состояние не будет длиться долго, если найти в осени и зиме что-то приятное: красоту листьев, зимние виды спорта, новогодние праздники. Тогда апатия уйдет сама.

Боремся с сезонной усталостью на работе

Вялость и безучастность влияет не только на личную жизнь, но и на профессиональную деятельность. Чтобы работалось лучше, в офисе или дома — чаще устраивайте проветривание. Если рядом есть парк, на работу и с работы идите по нему. Яркие осенние краски или зимние пейзажи со снегом, с рябиной и птицами изменят настрой и взбодрят.

Если есть такая возможность — переместите рабочее место поближе к окну. Обходитесь без штор, либо они должны быть светлых оттенков. Добавьте ярких красок — например, используйте разноцветные стикеры, подставку для канцелярии, скрепки. Настроение добавят картины, детские поделки, интересные креативные рамки для фотографий. Купите яркий коврик для мышки. Дома обязательно поклейте яркие обои, купите интересное и удобное кресло. Пусть даже в небольшой квартире будет уголок отдыха. Разумеется, все перемены, которые вы хотите сделать в офисе, нужно согласовать с коллегами. Если у вас творческая работа, то можно предложить завести на рабочем месте небольшое животное, например, шиншиллу, попугая. Особых хлопот не доставит аквариум.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Советы, Сезон, Причины, Упадок сил, Силы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Питание для похудения: что, как и когда есть, чтобы похудеть
02 Xiaomi тестирует новую операционную систему для смартфонов
03 Томос для Украины: Константинополь объявил о решении
04 В Кремле отреагировали на отмену встречи с Трампом
05 ВВС Бельгии перехватили истребитель РФ над Балтикой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Лондон призвал РФ освободить украинских моряков
Лондон призвал РФ освободить украинских моряков
В конце осени ударят лютые морозы, а в начале зимы украинцев ожидает сюрприз
Погода: в конце недели ударят лютые морозы
Курс валют от НБУ: доллар продолжает дорожать
Курс валют от НБУ: доллар продолжает дорожать
Рецепт дня: постный борщ с капустой и фасолью
Рецепт дня: постный борщ с капустой и фасолью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь