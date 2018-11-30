Врачи рассказали, что делать при сезонном упадке сил

Новости шоу бизнеса: В холодное время года хочется завернуться в одеяло и ничего не делать до весны.

Сезонная усталость: причины и провоцирующие факторы

Осенью и зимой сразу несколько факторов способствует тому, что мы устаем:

Изменение характера питания.

Частые простуды.

Анемия.

Нарушение режима сна-бодрствования.

Сезонный упадок сил: признаки и что делать

Кроме апатии, может понижаться или повышаться температура, болеть голова, отмечаться звон в ушах. Чтобы вернуть организм в нормальное состояние, обратите внимание на уровень своей устойчивости к стрессу. Поможет физическая нагрузка, йога, плавание. Спать нужно в прохладной темной комнате. Используйте маску для сна. Постепенно физическое и психическое состояние нормализуется. Не забудьте о правильном питьевом режиме: потребляйте не меньше 2.5 л воды в день за полчаса до еды, а не после приема пищи.

Наблюдаться упадок сил осенью может как у полностью здоровых взрослых, так и у детей и подростков. Их довольно сильно нагружают в школе, поэтому могут быть проблемы со сном, капризы. Психотип играет очень важную роль. Чаще других сезонный упадок сил встречается у трудоголиков, инфантильных людей, перфекционистов, меланхоликов, людей, профессия которых связана с монотонной работой, работой с людьми. Офисные сотрудники в группе риска из-за недостатка кислорода. Длительное недосыпание у молодых родителей — еще один важный фактор.

Совет: Рекомендуем каждый день проводить на солнце 1 час!

"Найдите занятие по душе. Хорошее хобби восстановит работоспособность. Это может быть что угодно — от рукоделия и цветоводства до фитнеса".

Народные средства от упадка сил

На помощь придет настойка шиповника, чай с имбирем, зеленый чай, чай с облепихой, смесь алоэ с медом, красный чай. Алоэ нельзя беременным и при онкологических заболеваниях. Хорошо помогает ромашковый чай.

Эфирные масла имбиря и грейпфрута возвращают бодрость. Можно использовать аромалампу. Морковь — растение-антиоксидант. Чтобы преодолеть усталость, начните день со стакана свежевыжатого морковного сока.

В крыжовнике содержится фосфор, такой необходимый для здоровья сосудов, сердца, мозга. Летом заморозьте немного ягод в морозилке, а сейчас постарайтесь найти немного варенья из крыжовника. Хорошо добавлять в чай не только его, но и абрикосовое, персиковое, малиновое или смородиновое варенье.

В начале дня почувствовать себя бодро поможет овсяная каша. Чтобы она была вкуснее, добавьте в нее банан, яблоко или любое варенье, орехи. Овсянку можно добавлять в смузи, брать с собой в офис. Самые полезные орехи, которые вы можете добавить — миндаль и фундук. Овсянку можно залить йогуртом без добавок — там много кальция, а он поможет витамину D усвоиться. Витамин D влияет на настроение.

По утрам очень полезен контрастный душ. Он прекрасно тонизирует, укрепляет сосудистую стенку. Кровь движется активнее, улучшается иммунитет, уходят отеки. Такая простая привычка по утрам поможет забыть о накопившейся усталости и стрессе.

Сезонный упадок сил победит мед

Достаточно добавить в рацион 10 грамм меда, и сил прибавится. При условии, что у вас нет аллергии на продукты пчеловодства. Не меньшую пользу окажут воск, прополис и забрус. Важно, чтобы все это было натуральным. Добавляйте мед в чай, молоко, используйте везде вместо сахара.

В клинике Мэйо (находится в Америке) считается, что сезонное аффективное расстройство — это вариант депрессивного расстройства. Это довольно спорно, но тем не менее, сезонная усталость может быть первой ласточкой депрессии. Ее признаки: упадок сил, нарушение качества сна, мысли о смерти. Такое состояние должно продолжаться больше 3-х недель, чтобы врач поставил диагноз "депрессия". И тогда будет предложена психотерапия и антидепрессанты.

Эволюционная теория неплохо объясняет причины сезонной апатии. Роберт Левитан, профессор из Университета Торонто объясняет, что замедление осенью было очень полезно для беременных женщин много тысяч лет назад. Беременность отнимала у них много сил, а роды, как правило, приходились на зимнее время.

Другая возможная связь сезонного упадка сил наблюдается с так называемыми циркадными ритмами. Вечером у нас слишком много искусственного света, а днем, в холодное время, наблюдается его нехватка. Из-за этой путаницы организм "сходит с ума".

Замечено также, что сонливость могут вызывать средства от аллергии. Поэтому если вы принимаете долгое время какие-то лекарства, — посмотрите, нет ли сонливости в списке побочных эффектов.

Евгений Фомин советует проводить вне помещения хотя бы один выходной день. Поможет 15 минут солярия, но тут важно знать меру. Черный загар — очень вреден для кожи.

Еда, которая отбирает энергию и лишает сил:

Выпечка и белый хлеб.

Энергетические напитки.

Красное мясо — из-за того, что оно очень медленно переваривается.



Красное мясо замените курицей и индейкой. Ее можно варить, тушить, запекать. Чтобы облегчить приготовление, обзаведитесь мультиваркой. Полезны рыба, особенно красная, морская, жирная, яйца, сыр, морепродукты: мидии, кальмары, креветки, морская капуста. Ешьте часто, но понемногу. Так вы не поправитесь. Немного бананов и горького шоколада на весе и объемах никак не отражаются. Эти сладкие радости поднимают уровень "гормонов счастья", действуя антидепрессантом. Подросткам, беременным, больным хроническими заболеваниями важно принимать витаминно-минеральные комплексы. Но делать это можно, только посоветовавшись с врачом.

Лишь на 15% процентов здоровье человека зависит от медиков — так считает ВОЗ. Здоровье на столько же процентов определяется генетикой. Остальное —исключительно заслуга самого человека. С хронической усталостью, с сезонными колебаниями настроения и работоспособности в большинстве случаев можно справиться без лекарств. Достаточно несколько подкорректировать образ жизни. Мы живем в таком климатическом поясе, где затяжной зимы практически не бывает. Разбитое состояние не будет длиться долго, если найти в осени и зиме что-то приятное: красоту листьев, зимние виды спорта, новогодние праздники. Тогда апатия уйдет сама.

Боремся с сезонной усталостью на работе

Вялость и безучастность влияет не только на личную жизнь, но и на профессиональную деятельность. Чтобы работалось лучше, в офисе или дома — чаще устраивайте проветривание. Если рядом есть парк, на работу и с работы идите по нему. Яркие осенние краски или зимние пейзажи со снегом, с рябиной и птицами изменят настрой и взбодрят.

Если есть такая возможность — переместите рабочее место поближе к окну. Обходитесь без штор, либо они должны быть светлых оттенков. Добавьте ярких красок — например, используйте разноцветные стикеры, подставку для канцелярии, скрепки. Настроение добавят картины, детские поделки, интересные креативные рамки для фотографий. Купите яркий коврик для мышки. Дома обязательно поклейте яркие обои, купите интересное и удобное кресло. Пусть даже в небольшой квартире будет уголок отдыха. Разумеется, все перемены, которые вы хотите сделать в офисе, нужно согласовать с коллегами. Если у вас творческая работа, то можно предложить завести на рабочем месте небольшое животное, например, шиншиллу, попугая. Особых хлопот не доставит аквариум.