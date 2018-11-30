Диетологи подсказали, какие продукты вредно есть натощак Некоторые продукты натощак могут вызвать тошноту и желудочные спазмы. Завтрак необходим, чтобы не замедлялся обмен веществ, к тому же он улучшает производительность и даже настроение. Однако многие продукты, которые мы видим на столе по утрам, категорически нельзя есть натощак. Швейцарские диетологи рассказали о том, что ни в коем случае не нужно употреблять утром на пустой желудок.