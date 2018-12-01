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Врачи рассказали о пользе мурлыканья котов
Исследователи из Великобритании рекомендуют людям заводить кошек. Кардиологи утверждают, что для сердца и сосудов очень полезно их мурлыканье. Согласно данным британских ученых, кошки продлевают жизнь мужчинам.
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