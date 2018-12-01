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Суббота, 01.12.2018
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Как определить размер идеальной порции еды

Как определить размер идеальной порции еды
16:01 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Большинство людей не знают, как должен выглядеть допустимый размер порции.

По мнению диетологов, мы плохо определяем, сколько еды должно быть у нас на тарелке. Исследования показывают, что люди часто недооценивают размер порции и количество калорий, которые она содержит.

Но как же понять, сколько стоит есть без того, чтобы бесконечно подсчитывать питательную ценность или взвешивать продукты на весах?

Хлеб, макароны, крупы

Один ломтик хлеба (размер компакт-диска);

Половина багеля (размер хоккейной шайбы);

Один стакан хлопьев (ладони, сложенные "лодочкой");

Половина стакана вареной крупы или пасты (одна горсть).

Фрукты

Один фрукт (размером с теннисный мяч);

Полстакана порезанных фруктов (сырых, вареных, замороженных или консервированных);

Одна четверть чашки сухофруктов;

Три четверти чашки 100% фруктового сока.

Овощи

Половина чашки любых нарезанных овощей (сырых, приготовленных, замороженных или консервированных);

Полчашки вареных, консервированных или замороженных бобовых;

Одна чашка листовой зелени;

Три четверти чашки 100% овощного сока.

Мясо, курица или рыба

85 г (размером с ладонь);

Одно яйцо.

Молочные продукты

20 г сыра (размер одного большого пальца);

Полчашки мороженого, творога или запеканки;

Одна чашка молока или йогурта.

Орехи

Одна треть чашки (маленькая горстка);

Одна столовая ложка орехового масла (размером с большой палец).

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Еда, Порция, размер идеальной порции еды.
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