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Пять "вредных" продуктов, которые на самом деле являются полезными

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Пять &quot;вредных&quot; продуктов, которые на самом деле являются полезными
17:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики назвали 5 самых вредных продуктов питания, оказавшихся полезными.

Эксперты назвали 5 "вредных" продуктов питания, которые в реальности являются полезными. Плохую репутацию они заработали в прошлом, но новые данные науки позволяют ее отменить.

Красное мясо

На протяжении долгого времени только куриные грудки продвигались в качестве здоровой разновидности мясных продуктов питания. Теперь эксперты утверждают, что не нужно испытывать чувство вины и при употреблении говядины со свининой. От них тоже можно получать определенные полезные питательные вещества. Особенно ценным для здоровья будет постное мясо свиней и коров. Исследования показывают, что сегодня в свинине содержится гораздо меньше жира, чем это было в прошлом.

Маргарин против масла

Да, еще совсем недавно сливочное масло считалось вредным продуктом питания из-за содержания холестерина, и людям рекомендовали заменить его маргарином. Тем более что это было выгодно еще и с финансовой точки зрения. Однако теперь выяснилось, что маргарин содержит так называемые трансжиры, которые закупоривают артерии. Впрочем, в сливочном масле множество насыщенных жиров, увеличивающих уровень "плохого" холестерина. Поэтому вы можете употреблять сливочное масло, но в небольших количествах, а также готовить на нём пищу.

Заправки для салатов

Эксперты в области здорового питания призывают вернуться к рецептам наших бабушек и заправлять салаты уксусом и растительным маслом. Многие "легкие" заправки современных салатов содержат большое число дополнительных ингредиентов, включая сахар и соль. А лучше сделать домашний винегрет с оливковым маслом, которое является отличным источником полезных для сердца ненасыщенных жиров.

Арахисовое масло

Вне зависимости от того, нравится оно вам или нет, исследователи утверждают, что арахисовое масло - это доступный по стоимости и здоровый источник белка. В прошлом по поводу этого продукта возникали опасения, поскольку при процессе приготовления арахисового масла вырабатывалось значительное количество трансжиров. Но последние исследования продемонстрировали, что процесс усовершенствовали, и уровень этих жиров упал. Впрочем, и здесь не стоит перебарщивать, ведь арахисовое масло содержит множество калорий.

Яйца

Долгие годы яйца страдали от очень плохой репутации, когда в начале 1970-х годов их обвинили в повышении уровня холестерина. Потом ученые разобрались, как именно холестерин влияет на риск болезней сердца. А также в том, что существует "хороший" и "плохой" холестерин. Выяснилось, что яйца не вредят сердечно-сосудистой системе, зато содержат множество полезных для здоровья веществ, включая, конечно, белок.

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Питание, Продукты, Рацион, Полезные продукты, Вредные продукты, Что можно есть.
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