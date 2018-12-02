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Врачи назвали советы для улучшения сна

Врачи назвали советы для улучшения сна
06:50 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Простые рекомендации, которые помогут побороть вам бессонницу.

Эксперты в области борьбы с бессонницей назвали 8 способов, которые помогут нам спать, как младенцы. Напомним, что от качества сна и его продолжительности зависят многие аспекты - от молодости кожи до иммунитета.

1. Попробуйте мычать

Внутреннее мычание, которое используется в йоге и Аюрведе, создает глубокие исцеляющие вибрации. Считается, что мычание расслабляет ум и нервную систему, позволяя избавиться от негативных эмоций и стимулируя выработку гормона мелатонина, погружающего нас в сон.

2. Проверьте гормоны

Сегодня за небольшую плату можно провести исследование уровня мелатонина в организме. Если он слишком низок, то это грозит не только бессонницей, но и депрессией. Стимулировать выработку мелатонина помогут глубокое дыхание, медитация, отключение электрических устройств и более ранний отход ко сну.

3. Ешьте вишни и чернослив

Купить мелатонин в аптеке невозможно, но он доступен в натуральных формах, включая вишни, чернослив и виноград. В бананах, овсе и молоке также есть компоненты, стимулирующие выработку мелатонина.

4. Массаж челюсти

У плохо высыпающихся люди часто наблюдается зубовный скрежет. Для противодействия этому начинайте массировать нижнюю челюсть средними пальцами, начиная с боков и постепенно продвигаясь к подбородку. Делайте это приблизительно 30 секунд 5 раз в день.

5. Стимулирующее дыхание

Многие люди заглатывают воздух, из-за чего их нервная система перманентно активирована, уровень сердцебиения и давления повышен. Именно поэтому у них плохо получается спать. Наладить дыхание - это один из первых шагов к тому, чтобы решить все перечисленные выше проблемы.

6. Йога

Практикуйте особую асану под названием випарита карани, при которой вы прислоняетесь ногами к стенке, лежа на спине. Ее может выполнять любой человек, это превосходное средство борьбы с бессонницей. Достаточно 10 минут в день.

7. Чаще смейтесь

Не забывайте смотреть свои любимые комедии по вечерам. Смех и повышенное настроение стимулируют выработку окситоцина - еще одного гормона счастья, помогающего расслабиться и укрепить иммунную систему.

8. Ежедневные прогулки

Нам нужен натуральный свет для производства серотонина и мелатонина, и лучшим способом его получения являются прогулки. Кроме того, если вы много ходите, то мозг расслабляется, что способствует креативности и спокойствию.

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Сон, Бессонница, Как побороть бессонницу, Советы от бессонницы.
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