Как дольше сохранить волосы чистыми: полезные советы для девушек

Новости шоу бизнеса: Несколько простых советов, которые помогут вашим волосам оставаться чистыми дольше.

У некоторых людей волосы становятся жирными, а значит грязными, буквально на следующий день после мытья, а иногда и раньше. Это не может не беспокоить и, конечно, не раздражать. На самом деле, повышенной жирности волос можно избежать, если следовать простым советам профессиональных парикмахеров. Это должно войти в привычку – тогда волосы долгое время будут чистыми и красивыми.

Не мойте волосы каждый день

Поначалу к этому трудно привыкнуть, особенно если раньше вы ежедневно мыли голову. Однако частым мытьем шампунем вы слишком быстро смываете кожное сало, тем самым заставляете его вырабатываться быстрее и интенсивнее.

Не перебарщивайте с кондиционером для волос

Используйте совсем небольшое количество кондиционера, старайтесь наносить его только на кончики волос.

Не расчесывайте волосы слишком долго

Это не значит не расчесывать их совсем. Однако некоторые люди уделяют этому слишком много времени, по 5-10 минут и более расчесывая волосы. Если волосы часто путаются, возможно, стоит сменить шампунь.

Используйте косметику, подходящую именно вам

Неверно подобранный шампунь и кондиционер могут быть причиной повышенной жирности волос. По этому вопросу стоит проконсультироваться у вашего парикмахера.

Избавьтесь от привычки трогать волосы

Если вы ловите себя на мысли, что очень часто накручиваете локоны на палец, то приложите усилия, чтобы как можно скорее избавиться от этой привычки.

Старайтесь не выпрямлять и не закручивать волосы слишком часто

Нагрев очень сильно деформирует, а также загрязняет волосы. Ежедневное выпрямление утюжком вкупе с неправильно подобранной косметикой могут быть причиной того, что у вас очень жирные волосы.