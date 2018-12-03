Врачи назвали продукты для перекуса, которые не принесут вреда фигуре

В течение дня каждый из нас хотел бы перекусить. Однако набирать лишний вес не хочет никто. Медики назвали несколько продуктов, которые можно употреблять в течение дня не боясь за лишние килограммы.