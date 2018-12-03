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Врачи назвали продукты для перекуса, которые не принесут вреда фигуре
В течение дня каждый из нас хотел бы перекусить. Однако набирать лишний вес не хочет никто. Медики назвали несколько продуктов, которые можно употреблять в течение дня не боясь за лишние килограммы.
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