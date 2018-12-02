Диетологи подсказали, какие фрукты полезно есть с косточками Ученые обнародовали список полезных фруктовых косточек, которые можно и следует употреблять в пищу наряду с плодами. 6 первых из предоставленного ниже топа-8 не имеют ограничений в потреблении, остальные 2 достаточно съедать по 5-7 штук в день, не более.