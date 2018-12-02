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Воскресенье, 02.12.2018
Диетологи подсказали, какие фрукты полезно есть с косточками
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Диетологи подсказали, какие фрукты полезно есть с косточками

Ученые обнародовали список полезных фруктовых косточек, которые можно и следует употреблять в пищу наряду с плодами. 6 первых из предоставленного ниже топа-8 не имеют ограничений в потреблении, остальные 2 достаточно съедать по 5-7 штук в день, не более.
24apteka.com.ua
Фото: pixabay.com
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Питание, Продукты, Фрукты, Польза, Фрукты с косточками.
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