Польза аспирина: панацея от рассеянного склероза

Новости шоу бизнеса: Аспирин помогает уменьшить симптомы рассеянного склероза.

Американские ученые заявили о том, что даже небольшие дозы аспирина помогают уменьшить проявление симптомов рассеянного склероза. В ходе исследования ученые провели эксперименты на мышах.

Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, при котором Т-клетки иммунной системы начинают уничтожать защитную миелиновую оболочку нервов. От этого заболевания страдают 2,3 миллиона человек по всему миру.

Исследователи давали аспирин мышам, которые были выращены специально для исследования человеческой формы рассеянного склероза. Оказалось, что даже небольшие дозы препарата (около 81 миллиграмма "детского" аспирина) позволяют уменьшить симптомы склероза у мышей.

Более того, по мнению ученых, аспирин борется не только с симптомами рассеянного склероза, но и с самой болезнью. При приеме препарата миелиновая оболочка распадается гораздо медленнее. Инфильтрация разрушительных Т-клеток в спинной мозг также снизилась, когда мышей перевели на аспириновый режим

В 2016 году ученые из Университета Южной Каролины пришли к выводу о том, что пожилые люди, для которых высок риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, могут продлить жизнь, если будут принимать небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты (аспирина) каждый день.

Позже исследователи из Австралии и США заявили о том, что регулярный прием небольших доз аспирина людьми пожилого возраста не позволяет продлить жизнь, но связан с более высоким риском развития кровотечений разного рода.