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15 продуктов, которые мы зря храним в холодильнике

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15 продуктов, которые мы зря храним в холодильнике
09:28 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Если все купленные продукты вы тут же отправляете в холодильник, остановитесь.

А вы знаете, что некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике? Естественно нам хочется, чтобы все купленное и принесенное домой хранилось как можно дольше. Но многим продуктам жизнь "укорачивает" именно холод и они перестают быть полезными, а иногда могут даже принести серьезный вред здоровью. В холодильной камере некоторые продукты быстро гниют, на них появляется плесень, и все это сопровождается потерей витаминов и вкусовых качеств. Перед вами 15 продуктов, которые портятся при низкой температуре либо просто не нуждаются в холоде и могут храниться в кухонном шкафу.

1. Авокадо

Созревает быстрее, если лежит в обычных условиях.

2. Базилик, петрушка, кинза

Лучше всего поставить зелень в емкость с водой, как цветы.

3. Сладкий перец

Теряет упругость в холодильнике.

4. Огурцы

В холодильнике становятся водянистыми. Если все же очень хочется хранить их там, положи в пластиковый контейнер без доступа влаги.

5. Закатки

Маринованные огурцы, помидоры и прочие овощи уже законсервированы, с ними ничего не случится в шкафу.

6. Лук и чеснок

В холодильнике впитывают влагу и портятся. Им нужно сухое темное место, только не в закрытом контейнере и не рядом с картошкой.

7. Картофель

Кстати, о нем. В холодильнике быстро портится, лучше хранить в бумажном пакете без доступа к солнцу.

8. Бананы

Для дозревания им нужна комнатная температура.

9. Ягоды

Лучше хранить в сухом темном месте, чтобы не потеряли во вкусе.

10. Цитрусовые

Храни в отдельном контейнере и сразу убирай испорченные.

11. Соусы

Острые соусы, соевый и кетчуп могут храниться при комнатной температуре до месяца. Ставь в холодильник, только если не успеваешь съесть.

12. Арахисовое масло

Может существовать вне холодильника до трех месяцев.

13. Мед

Проживет сколь угодно долго вне холодильника, если в нем нет добавок, которых в нормальном меде быть не должно.

14. Шоколад и кофе

Для максимально насыщенного вкуса храни их в темном теплом месте.

15. Баклажаны

Им лучше остаться при комнатной температуре, но хранятся они несколько дней.

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Продукты, Хранение продуктов, Холодильник, Низкая температура, продукты которые быстро гниют, что нельзя хранить в холодильнике.
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