15 продуктов, которые мы зря храним в холодильнике

А вы знаете, что некоторые продукты нельзя хранить в холодильнике? Естественно нам хочется, чтобы все купленное и принесенное домой хранилось как можно дольше. Но многим продуктам жизнь "укорачивает" именно холод и они перестают быть полезными, а иногда могут даже принести серьезный вред здоровью. В холодильной камере некоторые продукты быстро гниют, на них появляется плесень, и все это сопровождается потерей витаминов и вкусовых качеств. Перед вами 15 продуктов, которые портятся при низкой температуре либо просто не нуждаются в холоде и могут храниться в кухонном шкафу.
1. Авокадо
Созревает быстрее, если лежит в обычных условиях.
2. Базилик, петрушка, кинза
Лучше всего поставить зелень в емкость с водой, как цветы.
3. Сладкий перец
Теряет упругость в холодильнике.
4. Огурцы
В холодильнике становятся водянистыми. Если все же очень хочется хранить их там, положи в пластиковый контейнер без доступа влаги.
5. Закатки
Маринованные огурцы, помидоры и прочие овощи уже законсервированы, с ними ничего не случится в шкафу.
6. Лук и чеснок
В холодильнике впитывают влагу и портятся. Им нужно сухое темное место, только не в закрытом контейнере и не рядом с картошкой.
7. Картофель
Кстати, о нем. В холодильнике быстро портится, лучше хранить в бумажном пакете без доступа к солнцу.
8. Бананы
Для дозревания им нужна комнатная температура.
9. Ягоды
Лучше хранить в сухом темном месте, чтобы не потеряли во вкусе.
10. Цитрусовые
Храни в отдельном контейнере и сразу убирай испорченные.
11. Соусы
Острые соусы, соевый и кетчуп могут храниться при комнатной температуре до месяца. Ставь в холодильник, только если не успеваешь съесть.
12. Арахисовое масло
Может существовать вне холодильника до трех месяцев.
13. Мед
Проживет сколь угодно долго вне холодильника, если в нем нет добавок, которых в нормальном меде быть не должно.
14. Шоколад и кофе
Для максимально насыщенного вкуса храни их в темном теплом месте.
15. Баклажаны
Им лучше остаться при комнатной температуре, но хранятся они несколько дней.