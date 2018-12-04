Цветотерапия и ее влияние на здоровье человека

Новости шоу бизнеса: Цветотерапия уже давно влияет на наше с вами состояние - как физическое, так и психическое.

Это привело к тому, что цветотерапия обрела себя в научных кругах, а также используется в широких кругах психологического лечения взрослых и детей. Каким же образом обычный цвет влияет на наше с вами самочувствие?

Человеческим зрительный аппарат, по своей сути, воспринимает только 3 цвета. Это зеленый, синий и красный. Этому факту мы должны быть благодарны великому известному ученому Михаилу Васильевичу Ломоносову. А смешение этих цветов объясняется тем, что свет, отражаемый объектом, раздражает те или иные колбочки зрительного аппарата, и в мозг поступают соответствующие сигналы, которые и позволяют нам увидеть определенный цвет.

Влияние определенного цвета на человека уже давно доказано с научной точки зрения. Впервые, данный терапевтический эффект, был описан индийским первооткрывателем хромотерапии – Д.Р. Гхадиали в 30-х годах ХХ века. По его мнению, органы и системы тела чувствительны к определенным цветам, которые стимулируют или замедляют их действие.

Цвет обладает действительно великой силой исцеления, также помогает зарядится энергией, или наоборот - расслабится. Каждый отдельный оттенок может обладать своим характером и по разному будет воздействовать на здоровье человека. Один цвет сможет оздоравливать, а другой - угнетать.

Среди самых популярных цветов можно выделить белый (ассоциируется с чистотой и целомудрием), красный (агрессия), розовый (радость), желтый (оптимизм), синий (мудрость), зеленый (спокойствие), оранжевый (возбуждение), фиолетовый (меланхолия), коричневый (чувство стабильности), черный (простота, или старость).

Для того, чтобы уже сейчас устроить себе маленькую цветотерапию для улучшения зимнего настроения, мы предлагаем вам несколько простых советов для терапии: