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Врачи назвали продукты, которые не стоит употреблять при простуде

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Врачи назвали продукты, которые не стоит употреблять при простуде
20:28 Сегодня Телеграф factinteres.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Врачи рассказали, что некоторые продукты вредны при простуде.

Именно в осенний период мы страдаем от простудных заболеваний. При первых признаках простуды мы начинаем пить горы таблеток и литры чая. Однако при простуде рекомендуется исключить из рациона некоторые продукты, которые могут ухудшить состояние.

Сладости

В период простуды и гриппа рекомендуется полностью отказаться от сладкого. Дело в том, что сладкие продукты снижают активность лейкоцитов, которые и помогают бороться с вредоносными бактериями и вирусами. К тому же, некоторые продукты могут раздражать слизистую больного горла, что еще больше ухудшит ситуацию.

Алкоголь

Употребление алкоголя, даже в небольших количествах, обезвоживает организм. В период простуды наш организм тратит и так слишком много воды, пытаясь побороть вирусы. Таким образом, употребляя алкоголь, вы значительно усложняете процесс выздоровления.

Также стоит понимать, что алкоголь оказывает негативное действие на печень, которая в период простуды старается максимально быстро вывести все токсины из организма. Да и не существует препаратов от гриппа, которые можно употреблять параллельно с алкоголем.

Семечки и орехи

Польза от употребления орехов и семечек несомненно высокая, но во время простуды эти продукты лучше исключить из своего рациона. Дело в том, что эти продукты достаточно сложны в переваривании, что требует дополнительной энергии. Во время простуды организм старается всеми силами побороть вирус и тратить львиную долю энергии на переваривание тяжелых продуктов не стоит.

Фастфуд и мясные полуфабрикаты

Ни для кого не секрет, что полуфабрикаты и фастфуд — это малополезная пища, которая к тому же и сложна в переваривании. Как и в случае с орехами и семечками, не нужно нагружать организм такой едой, если вы хотите скорейшего выздоровления. Постарайтесь на время болезни полностью исключить подобные продукты из своего рациона.

Молочные продукты

Стакан горячего молока, да со сливочным маслом — наверное самый популярный способ борьбы с кашлем. Однако научных доказательств работы этого способа нет. А вот о негативном влиянии молочных продуктов в период заболевания гриппом есть. Дело в том, что употребляя молочные продукты, у человека образовывается дополнительная слизь в горле. Это может усложнить ситуацию, особенно при «мокром» кашле. Более того, многие сыры и сливочное масло не рекомендуется употреблять с большинством антибиотиков против гриппа.

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Здоровье, Продукты, Простуда, Вред, Запрет.
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