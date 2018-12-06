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Врачи назвали неожиданную опасность риса

Врачи назвали неожиданную опасность риса
06:59 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Рисовые зерна накапливают в себе максимальное количество токсинов.

Мякоть рисового зерна может содержать в себе до 80% мышьяка в виде неорганических соединений. Рисовые зерна способны накапливать в себе опасные для человека токсины, в том числе мышьяк. К таким неутешительным выводам пришла международная группа ученых. О своем открытии исследователи рассказали на конференции Общества анализа рисков.

Мероприятие состоялось в Новом Орлеане и объединило экспертов из самых различных областей.

«Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат в себе типичные зерна риса, и изучили то, как много его попадает в организм при переваривании пищи. В ближайшее время мы изучим и то, как именно он влияет на работу тела человека»,— заявил сотрудник университета Индианы Чжэн Чжоу.

По мнению экспертов вредные вещества попадают в рисовые зерна вместе с водопроводной водой и способны приводить к тяжелым патологиям и развитию нарушений работы организма.

Как оказалось рисовые зерна накапливают в себе максимальное количество токсинов, большая часть которых содержится в мякоти в виде неорганических соединений. До 80% мышьяка попадает в злак из воды, столько же проникает в организм человека при переваривании пищи.

Сейчас биологи пытаются выяснить как взаимодействуют с опасными веществами различные сорта риса. Они обращают внимание своих коллег из азиатских стран, где рис составляет основу рациона местных жителей, на существование данной проблемы.

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Рис, Вредные продукты, Опасность риса, Вред риса.
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