Медики подсказали, какая доза соли безопасная для здоровья Люди, которые едят много солёного, рискуют заработать гипертонию. Ученые провели исследование, в ходе которого смогли установить, какое количество съедаемой ежедневно соли потребуется для того, чтобы убить человека.