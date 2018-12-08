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Врачи назвали безопасную дозу кофеина

Врачи назвали безопасную дозу кофеина

Врачи назвали безопасную дозу кофеина
06:25 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Кофеин воздействует на центральную нервную систему, увеличивая частоту сердечных сокращений и кровотока.

Самый лучший способ взбодриться – выпить чашку ароматного горячего кофе. Однако вызванный кофеином прилив энергии может по-разному воздействовать на организм.

Согласно подсчету справочника "World drink trends", ежегодно в мире выпивают 500 000 000 000 чашек кофе того или иного вида, а средний показатель потребления одним жителем планеты составляет 4,2 кг кофейных зерен в год. Украинцы заняли 62 место в списке, употребляя всего лишь 1,4 кг.

В Финляндии и Швеции выпивают около 200 литров на душу населения в год. Немного отстают Австрия, Португалия и Эстония – в этих странах на одного жителя приходится примерно 100 литров.

Сколько кофеина содержится в напитках:

- Черный кофе – 65-120 мг

- Эспрессо – 30-60 мг

- Латте или капучино – 100-120 мг

- Энергетические напитки – 80-100 мг

- Чай – 10-50 м

Если вы удерживаете уровень потребления кофеина ниже 400-500 мг, вы вне зоны риска. Это безопасная норма, которая не вызывает таких побочных эффектов, как повышение частоты сердцебиения, бессонница, тревожность, раздражительность, головокружение и ухудшение зрения. Бариста, например, так и делают: пьют примерно по 1-2 чашки кофе и паре чашек чая в течение дня. Данну норму они, как и люди, которые имеют дело с кофе, кофеманы выбрали для себя интуитивно. А как утверждают врачи, именно такой способ и является правильным. Не пейте кофе просто так, за компанию. Пейте только тогда, когда хочется. Так вы и определите свою норму.

Будьте бдительны: кофеин влияет на работу сердца и почек, оказывает определенный эффект на нервную систему. Симптомы вы почувствуете сразу.

Кофеин воздействует на центральную нервную систему, увеличивая частоту сердечных сокращений и кровотока. Вы ощущаете прилив энергии, концентрация внимания повышается мгновенно. Но в том-то и дело, что краткосрочное действие стимулирующего эффекта и есть недостаток напитков с кофеином. Во время энергетических спадов чувство усталости наступает примерно через час после того, как кофеин усвоился в организме.

У чувствительных людей высокий уровень кофеина (особенно после обеда) также может повлиять на сон или привести к беспокойной ночи. Но со временем наш организм адаптируется к кофеину. Например, если раньше одной чашки бодрящего напитка для вас было более чем достаточно, то сейчас вам хочется вторую и третью. Установив для себя четкий лимит, который принимает ваш организм, вы найдете ключ к тому, чтобы не пить кофе слишком много и слишком часто.

Черный кофе и эспрессо считаются наименее калорийными

Пить слишком много кофе еще и вредно для вашей фигуры, ведь во многих случаях добавляются лишние калории с помощью сахара, молока, сливок и сиропов. В черном кофе и эспрессо содержится минимум калорий в сравнении с латте и капучино. Кроме того, если в течение длительного периода регулярно пить кофе с молоком, это приводит к тому, что в печени накапливаются жиры.

Пейте больше чистой воды и меньше кофе

Чрезмерное потребление кофе, вероятно, также означает, что вы пьете недостаточное количество воды. Обезвоживание вызывает у нас чувство усталости, вялости и может замедлять работу пищеварительной системы, а значит вас будут мучать изжога, метеоризм, вздутие. Поэтому, вместо того чтобы поддаться соблазну и выпить лишнюю чашку кофе, лучше налейте себе стакан чистой воды.

Кофе противопоказан людям с сердечными заболеваниями

Людям с болезнями сердца необходимо быть особенно осторожными с потреблением кофе. Кофеин способен значительно ускорить сердечный ритм. Если же с сердцем у вас все в порядке, 400-500 мг кофеина в сутки – ваша примерная норма.

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